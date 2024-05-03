Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan İstanbulspor'a destek

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:37

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:37

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve kulübün başkan yardımcısı Bayram Saral, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurulunun daha erken yapılması için delegelerden 136 imza toplandığını açıkladı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK

Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Bayram Saral'ın konuyla ilgili İstanbul'da düzenlediği basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yıldız ve VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü temsilcisi katıldı.

TFF yönetimine ağır eleştirilerde bulunulan toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor yönetimlerinden ise katılan olmadı.