Fenerbahçe'yi reddetmişti... Dusan Vlahovic, Galatasaray için de kararını verdi!

Juventus'un yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırmak istediği Dusan Vlahovic için Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtilmişti.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Vlahovic, Fenerbahçe'nin teklfini reddetmişti. Sırp golcüye Galatasaray'ın da teklif yaptığı ve futbolcudan cevap geldiği belirtildi.

Vlahovic'in Galatasaray'ın teklifini de reddettiği aktarıldı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif bekleyen Vlahovic çarpıcı bir karar aldı.

Buna göre Vlahovic, Avrupa'da beklediği kulüplerden teklif alamaması ve Juventus'un maaşını 12'den 8 milyon Euro'ya düşürmesini istemesi durumunda, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılacak.

Vlahovic geçen sezon 42 maçta 15 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.



