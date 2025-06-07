İtalyanlar duyurdu: İşte Dusan Vlahovic'in oynamak istediği takım!

Fenerbahçe'nin, Juventus'tan bu yaz ayrılacağı ifade edilen Dusan Vlahovic ile ilgilendiği iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, Sırp yıldız için ilk teklifini yaptığı ileri sürüldü.

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Vlahovic için kulübe 30 milyon Euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 10 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

VLAHOVIC'İN OYNAMAK İSTEDİĞİ TAKIMI DUYURDULAR

La Gazzetta dello Sport ise Dusan Vlahovic'in oynamak istediği kulübü duyurdu.

Habere göre Vlahovic kariyerine Milan'da devam etmek istiyor.

41 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Haberde Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılması halinde Juventus'un Retegui için Atalanta'ya teklif yapacağı ifade edildi.

Sırp futbolcu geçen sezon Juventus formasını giydiği 41 maçta 15 gol ve 5 asist kaydetti.