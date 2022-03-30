Fenerbahçe'de 3 teknik direktör adayı var: Löw, Jesus, Kovac
Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı hâlâ devam ediyor. Başkan Ali Koç’un yeni hocanın yabancı olacağını açıkladı. Joachim Löw ile görüşmeler yapılıyor.
Sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayacak olan ve Süper Lig’i 2. sırada bitirmek için iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı hâlâ devam ediyor. Başkan Ali Koç’un yeni hocanın yabancı olacağını açıklamasının ardından en güçlü aday konumundaki Joachim Löw ile görüşmeler yapılmasına rağmen henüz anlaşma sağlanamadı. Alman çalıştırıcıya Avusturya Milli Takımı da talip olunca belirsizlik arttı. Löw, yeni sezon için henüz kararını vermedi.
YENİDEN JORGE JESUS
Sarı-Lacivertlilerin yakın temasta olduğu diğer isim Jorge Jesus. Daha önce şartların görüşüldüğü Portekizli teknik adamla nisan ayının başında yeniden masaya oturulması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının alacağı yıllık ücret, F.Bahçe’deki yeni futbol planlaması ve transfer bütçesi gibi temel konularda uzlaşma sağlanırsa Jesus, en güçlü aday konumuna gelecek.
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