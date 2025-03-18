Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:35

Güncelleme: 18.03.2025 - 18:35

Milli araya Samsunspor beraberliği ile giden Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber geldi.

Brezilyalı futbolcunun arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fred, sakatlığı nedeniyle milli aradan sonraki Bodrum FK maçında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcunun, kupadaki Galatasaray derbisine ise yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Fred, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.