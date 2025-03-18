Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de arka adalesinde zorlanma olan Fred, Bodrum maçında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcunun, kupadaki Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:35

Milli araya Samsunspor beraberliği ile giden Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber geldi.

Brezilyalı futbolcunun arka adalesinde zorlanma tespit edildi.

Fred, sakatlığı nedeniyle milli aradan sonraki Bodrum FK maçında forma giyemeyecek. Brezilyalı futbolcunun, kupadaki Galatasaray derbisine ise yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Fred, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.


Etiketler: #fenerbahçe #Fred #sakatlık
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