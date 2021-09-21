Fenerbahçe'de Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı

21 Eylül 2021 Salı, 13:22

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü Ülker Stadı'nda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.



Fenerbahçe'de ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarında takımla beraber çalıştı. Haber kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:





Serdar Dursun takımla antrenmanlara başladı. ? pic.twitter.com/gb02CmOEVf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 21, 2021



