Fenerbahçe'de Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de ligin ilk haftasında sakatlanan Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 13:22
Fenerbahçe'de Serdar Dursun, takımla çalışmalara başladı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü Ülker Stadı'nda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'de ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında şanssız bir sakatlık geçiren ve omzunda kırık meydana gelen Serdar Dursun, Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarında takımla beraber çalıştı. Haber kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler