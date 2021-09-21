Fenerbahçe Başkanı, Başakşehir mağlubiyeti sonrası soyunma odasında takıma seslendi

21 Eylül 2021 Salı, 07:00

Fenerbahçe için “Hem Avrupa hem lige iyi başlangıç yaptı” dedik ama son Sivasspor ve Başakşehir maçlarındaki puan kayıpları “Yine eskiye dönüş mü” sorusunu gündeme getirdi. Moraller bozuk. Sıkıntılı mevki her zaman olduğu gibi santrfor. Berisha yırtıcı golcü kimliğinden uzak. Teknik direktör Pereira’yı eleştirenlerin sayısı günden güne artmaya başladı. Başakşehir maçında Portekizli hocanın yaptığı rotasyonu abartılı bulanlar var. Pereira sahaya farklı isimleri sürmese sakatlıklar yaşayabileceklerini savunuyor. Bir kesim ise oyun sistemini eleştiriyor.

‘SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRÜYORUM’

Tüm bunlar konuşulurken Başakşehir maçı sonrası takımdaki üzgün havayı gören başkan Ali Koç, soyunma odasına yaptığı ziyarette futbolculara duyduğu güveni yineledi. Koç, “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız. Geçen sezon savaşmayan görüntüye isyan etmiştim. Bu sezon sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenmeyen bir takım görüyorum. Teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tam, üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” diyerek Sarı-Lacivertli oyunculara moral verdi.

‘KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ’

Oyuncularını tek tek teselli edip destek olan Pereira da “Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve özgüvenle önümüzdeki maçtan itibaren F.Bahçe gibi oynamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.