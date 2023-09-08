Fenerbahçe'de yeni ayrılık kapıda: Menajeriyle görüşmeler başladı!

Fenerbahçe'nin Samet Akaydin ile yollarını ayırmak istediği ve oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerin başladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 19:09
Fenerbahçe'de yeni ayrılık kapıda: Menajeriyle görüşmeler başladı!
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Yeni sezon öncesi 20 futbolcusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık gerçekleşebilir.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin Samet Akaydin ile yollarını ayırmak istediği ve menajeriyle bu akşam görüşmeye başladığı belirtildi. 

29 yaşındaki savunmacının Süper Lig'den talipleri olduğu ancak henüz anlaşma sağlanmadığı vurgulandı.

BONSERVİSİNE 3.7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 3.7 milyon Euro bonservis ödediği Samet Akaydin'in Sarı-Lacivertlilerle 3 yıl daha mukavelesi bulunuyor.

20 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI 

Arda Güler başta olmak üzere Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Altay Bayındır, Mergim Berisha, Willian Arao, Enner Valencia, Samatta, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Eyüp Akcan ile yollarını ayıran Fenerbahçe; Joao Pedro, Emir Ortakaya, Tiago Çukur, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Arda Çağdaş, Yusuf Kocatürk ve Yiğit Efe Demir'i de kiralık göndermişti.


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