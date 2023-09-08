Fenerbahçeli Müge Anlı'dan kongre üyelerine çağrı!

Program sunucusu Müge Anlı, Fenerbahçe Kulübü'nün kongre üyelerine seslenerek 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'a davet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:07
Fenerbahçeli Müge Anlı'dan kongre üyelerine çağrı!
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Fenerbahçe kimliğiyle öne çıkan program sunucusu Müge Anlı, Fenerbahçe kongre üyelerine çağrıda bulundu. 

Sunduğu program sırasında Fenerbahçe taraftarına seslenen Müge Anlı, Fenerbahçe kongre üyelerini 9 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek Tüzük Tadil Kongresine davet etti.

GÜNDEM ATATÜRK STADYUMU

Herkesin kongreye gelmesini isteyen Müge Anlı, ''Fenerbahçe kongre üyelerini, kulüplerinin geleceğini şekillendirmeleri için yarın (Cumartesi) saat 10:30'da Ülker Sports Arena'da düzenlenecek kongreye davet ediyorum'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da kongre üyelerine çağrıda bulunarak Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıması başvurusu için oylama yapılacağını duyurmuştu.


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