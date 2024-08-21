Fenerbahçe'den Cristian Medina hamlesi: Teklif ortaya çıktı!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:07

Güncelleme: 21.08.2024 - 10:07

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef bölgelerden biri de orta saha. Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isim ise Cristian Medina oldu.

Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina için Boca Juniors'a resmi teklif sunduğunu yazdı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin Medina teklifi 8+3 milyon dolar oldu.

Boca Juniors'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için daha yüksek rakamlar beklediği ülke basınındaki haberlerde yer alırken, Medina'nın sözleşmesindeki özel madde de ortaya çıktı.

Buna göre Cristian Medina'nın transfer dönemi içindeki serbest kalma bedeli 15 milyon dolarken, sonraki süreçte rakamın 20 milyon dolara çıkacağı aktarıldı.

TRANSFER DÖNEMİ KAPANIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Arjantin Futbol Federasyonu'nun transfer döneminin kapanış tarihini 31 Ağustos'a ertelediğini kulüplere bildirdiği ülke basınındaki haberlerde yer aldı.

Geride kalan sezonda 22 maça çıkıp 1756 dakika sahada kalan Cristian Medina 3 gol, 3 asistlik skor katkısı vermişti.

22 yaşındaki futbolcunun Boca Juniors ile 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.