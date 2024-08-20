5 milyon Euro'ya transfer olmuştu: Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan oyuncu Joao Pedro'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 16:41
5 milyon Euro'ya transfer olmuştu: Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti!
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Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2022 yazında yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagliari'den transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu geçen sezonun başında Gremio'ya kiralanmıştı. 

Fenerbahçe'de beklenen performansı veremeyen Joao Pedro, sarı-lacivert formayla toplam 28 maçta görev alıp 5 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.


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