5 milyon Euro'ya transfer olmuştu: Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 16:41

Güncelleme: 20.08.2024 - 16:45

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2022 yazında yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagliari'den transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu geçen sezonun başında Gremio'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'de beklenen performansı veremeyen Joao Pedro, sarı-lacivert formayla toplam 28 maçta görev alıp 5 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.