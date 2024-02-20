Fenerbahçe'den Fred paylaşımı: 'Hele bakın kim gelmiş'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:43

Güncelleme: 20.02.2024 - 17:43

Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sakatlığından tamamen kurtulduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız oyuncu, 1 aydır sahalardan uzaktaydı. Takımının bugünkü idmanında yer alan Fred için sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Brezilyalı oyuncunun idmandan görseline yer verilirken "Hele bakın kim gelmiş" ifadeleri kullanıldı.





Hele bakın kim gelmiş ?? pic.twitter.com/V1KQtNvjLY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 20, 2024

FRED'İN PERFORMANSI

Sezon başında 9 milyon euro karşılığında Manchester United'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı lacivertli ekiple 21 resmi maça çıktı. Fenerbahçe, Fred'in oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmedi.

FRED'SİZ FENERBAHÇE ZORLANIYOR

Fenerbahçe, bu sezon Fred'in forma giymediği maçlarda oldukça zorlanıyor. Kanarya, Fred'in oynamadığı 12 maçın sadece 6'sını kazanabildi.