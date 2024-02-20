Fenerbahçe'den Fred paylaşımı: 'Hele bakın kim gelmiş'
Fenerbahçe, 1 aylık sakatlığını atlatan ve bugün takımla antrenmana çıkan Breziyalı orta saha oyuncusu Fred'in fotoğrafını paylaştı.
Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in sakatlığından tamamen kurtulduğu açıklanmıştı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız oyuncu, 1 aydır sahalardan uzaktaydı. Takımının bugünkü idmanında yer alan Fred için sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Brezilyalı oyuncunun idmandan görseline yer verilirken "Hele bakın kim gelmiş" ifadeleri kullanıldı.
Hele bakın kim gelmiş ?? pic.twitter.com/V1KQtNvjLY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 20, 2024
FRED'İN PERFORMANSI
Sezon başında 9 milyon euro karşılığında Manchester United'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı lacivertli ekiple 21 resmi maça çıktı. Fenerbahçe, Fred'in oynadığı 21 maçta yenilgi yüzü görmedi.
FRED'SİZ FENERBAHÇE ZORLANIYOR
Fenerbahçe, bu sezon Fred'in forma giymediği maçlarda oldukça zorlanıyor. Kanarya, Fred'in oynamadığı 12 maçın sadece 6'sını kazanabildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır...'
- 'Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez!'
- Başsavcılıktan jet itiraz!
- Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışması...
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- CHP Hatay kararını verdi
- CHP'den aday gösterilmedi: Seçime bağımsız girecek!
- O dönerci ilk kez konuştu