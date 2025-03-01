Fenerbahçe'den Galatasaray maçı için hakem tepkisi! 'Tarafsız yönetmesi mümkün mü?'
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemiyle ilgili bir açıklama yayınladı.
Pekin açıklamasında, "Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü? Bu durum adil mi?" dedi.
Fethi Pekin'in açıklaması:
Ligimizde yakın dönemde “En büyük Galatasaray” nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem, Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.
Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz;
Türk Futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?
Bu durum adil mi?
Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?
Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan “Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk.” itirafları karşısında,
bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?
Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum."
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