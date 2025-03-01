Dünya Fenerbahçe'nın yıldızı En-Nesyri'yi konuşuyor! 'Seçici kurulun dikkatini çekti'

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:04

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:33

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanarak çeyrek finale yükselen Sarı-Lacivertliler'de Youssef En-Nesyri, attığı golle maçın yıldızı oldu.

Faslı golcü, müsabakanın 23. dakikasında sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin açtığı ortayı vole ile rakip filelere gönderdi. Bu sezon 38. resmi maçında toplam 25 gole ulaşan 27 yaşındaki forvet, ülkesi başta olmak üzere dünya basınında gündem oldu.

Anbaetv (Fas), "En-Nesyri, sihirli bir makas vuruşuyla parlamaya devam etti" ifadelerini kullanarak oyuncunun golünü anlattı.

TAKIMINI ZAFERE TAŞIDI

Yıldız santrfor ile ilgili kullanılan ifadeler şu şekilde;

Lesiteinfo (Fas): "Youssef En-Nesyri... Hiç durmayan bir gol makinesi. Yıldız futbolcu, böyle devam ederse kariyerinin en iyi sezonunu Fenerbahçe'de geçirebilir. Geçtiğimiz yaz Sevilla'dan Türk takımına transfer olan Nesyri, zorlu başlangıca rağmen ritmini iyice artırdı."

Voetbalcentraal (Hollanda): "Fenerbahçe'nin forveti En-Nesyri, muhteşem vuruşuyla Puskas Ödülü'ne aday oldu. Başarılı golcü, Puskas için adayları belirleyen seçici kurulun dikkatini çekti."

Voetbalzone (Hollanda): "En-Nesyri, kupa maçında muhteşem bir gol attı."

KUPADA MUHTEŞEM BİR GOL ATTI

Record (Portekiz): "Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi. En-Nesyri, golüyle dikkat çekti."

24saa (Fas): "En-Nesyri, takımını zafere taşıyarak Türkiye Kupası'nda parladı."

Vamosmisevillafc (İspanya): "En-Nesyri'den Türkiye Kupası'nda muhteşem gol. Türkiye'de çekingen bir başlangıç yaptıktan sonra 2025'te durdurulamaz bir çıkış yakalayan oyuncu, Sevilla'daki en iyi derecesini yakalamayı başardı. Türk ekibinin forveti, 14 maç eksikle, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla attığı 25 golü tutturdu." Sezon başında 19.50 milyon euro bedelle alınan En-Nesyri'nin kontratı 2029 yılında bitecek.