Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı! 'Biz temiziz'

Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun Jose Mourinho'nun cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından Portekizli teknik adamla ilgili paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı! 'Biz temiziz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.02.2025 - 21:28

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörleri Jose Mourinho'yla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin paylaşımı, Tahkim Kurulu'nun Portekizli teknik adamın cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından yapması dikkat çekti.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşüldü.

Videolu paylaşımda Jose Mourinho'nun imza törenindeki "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanılması göze çarptı. 


Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #TFF
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