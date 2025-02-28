Fenerbahçe'den Jose Mourinho paylaşımı! 'Biz temiziz'
Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun Jose Mourinho'nun cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından Portekizli teknik adamla ilgili paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörleri Jose Mourinho'yla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin paylaşımı, Tahkim Kurulu'nun Portekizli teknik adamın cezasını 4 maçtan 2 maça indirmesinin ardından yapması dikkat çekti.
Fenerbahçe'den yapılan paylaşıma "Seninleyiz Jose Mourinho" notu düşüldü.
We are with you Jose Mourinho! ???? pic.twitter.com/Rn7R8teHSr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 28, 2025
Videolu paylaşımda Jose Mourinho'nun imza törenindeki "Size söz veriyorum şu andan itibaren bu aileye aitim. Bu forma benim tenim" ve "Biz temiziz" sözlerinin kullanılması göze çarptı.
Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #TFF
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