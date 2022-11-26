Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'dan taraftara mesaj
Ekvador ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Hollanda karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Valencia, "Milli takımdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir birlikte oynuyoruz ve hepsinin ayrı ayrı kişiliği var. Bütün taraftarlarımıza, Ekvador'dan buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Ekvador'un, Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Enner Valencia, maçın ardından görüşlerini TRT Spor'a aktardı.
Ekvadorlu yıldız, "Katar'a karşı da oynadım. Çok fazla mücadele ettik. Bizim için çok önemli bir maçtı" dedi.
Takıma ve taraftarına teşekkür eden 32 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle milli takımdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun süredir birlikte oynuyoruz ve hepsinin ayrı ayrı kişiliği var. Bütün taraftarlarımıza, Ekvador'dan buraya gelerek bizi destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
Son olarak Fenerbahçe'ye bir mesajı olup olmadığı sorulan Valencia, "Hepinize çok selamlarımı gönderiyorum. Desteklediğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
VALENCIA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Enner Valencia son durumu ve sakatlığının ciddiyetiyle ilgili soruya ise, "Test yapıldı ve dizimde bir burkulma olduğu ortaya çıktı. Bu beni rahatsız ediyor. Hollanda'ya karşı ağrılarla oynadım ama önemli olan takımıma yardım edebilmekti. Senegal maçına kadar iyi bir iyileşme süreci geçirmek istiyorum. Umarım bir sonraki maçta daha iyi olurum ve takımıma yardım edebilirim" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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