Ne Messi ne Ronaldo! Dünya Kupasında Enner Valencia şov...

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Hollanda ile oynadıkları Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında da golünü atmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 20:21
Ne Messi ne Ronaldo! Dünya Kupasında Enner Valencia şov...
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Dünya Kupası'nda fark yaratmaya devam ediyor.

Başarılı golcü, Hollanda ile karşı karşıya geldikleri maçta takımı adına beraberlik golünü kaydeden isim oldu.

Valencia grubun ilk maçında da Katar'a 2 gol atmış ve takımına 3 puanı kazandırmıştı.


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