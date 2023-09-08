Yılın Kalecisi Ödülü'ne aday gösterilmişti... Fenerbahçeli Dominik Livakovic'ten açıklama!

Yayınlanma: 08.09.2023 - 12:50

Güncelleme: 08.09.2023 - 13:27

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic Ballon d'Or'da (Altın Top) yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterildi.

Başarılı eldiven, yılın en iyi kalecisi adaylığının ardından açıklamalarda bulundu.

"İLK MAÇIMA ÇIKAMADIM"

En iyi kaleciler arasında gösterilmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Livakovic, "Ballon d'Or'da Yashin Ödülü'ne aday olarak gösterilmek için çok büyük bir onur. Ancak, benim için önemli olan Hırvatistan'ın kazandığı Dünya Kupası ikinciliği ve üçüncülüğüdür. Takımın başarısını daha çok umursuyorum. Elbette dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilmek insanı mutlu eden bir şey..." dedi.

Fenerbahçe hakkında da konuşan Dominik Livakovic: "Fenerbahçe'ye gittikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an çok iyiyim. Cumartesi gününden bu yana antrenmanlarımı yüzde 100 şekilde yapabiliyorum. İsmail Kartal'a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemedi. Bu yüzden Fenerbahçe ile henüz ilk maçıma çıkamadım" ifadelerini kullandı.