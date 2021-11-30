Fenerbahçeli oyunculardan itiraf: Yenilgi gibi

30 Kasım 2021 Salı, 08:21

Göztepe, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken futbolcular hayal kırıklığı yaşadı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli futbolcular açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın 42. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc,üzgün olduğunu söyledi.

Zajc,"Almış olduğumuz sonuçtan mutlu değiliz hiçbirimiz. Biz buraya 3 puan için gelmiştik. 1 puan bizim için mağlubityet gibi. Hiçbir farkı yok. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha sıkı çalışıp maçlar kazanmak istiyoruz. Takım içerisinde sakatlıklar ve yoğun maç temposu söz konusu. Bundan dolayı kadroda değişiklikler oluyor. Ama biz kaliteli bir takımız, kimin oynadığı çok önemli değil. Her oynayan 3 puan için savaşıyor" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu ise maç sonu şöyle konuştu:

Ferdi Kadıoğlu ise "Nerede görev verilirse verilsin, hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum. Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan bizim için kayıp gibi. Hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.