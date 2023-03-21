Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'ndan Galatasaray tepkisi
Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarda bulunduğu dakikalarda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak sarı-kırmızılı kulübe gönderme yaptı.
Fenerbahçe Kulübü'nden, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yönelik ilk tepki geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin" şeklindeki sözleriyle Fenerbahçe Yönetimi'ne tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Dursun Özbek'in açıklamaları sırasında "Denizin öteki tarafında panik büyük!" paylaşımı yaptı.
Denizin öteki tarafında panik büyük!— Sertaç Komsuoğlu (@AcarSertacK) March 21, 2023
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