CANLI | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulunuyor

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 15:10

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:18

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadı'nda gündeme ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son günlerde olan gelişmeler yüzünden bu açıklamayı yapma kararı aldık. Sözlerime Kasımpaşa maçındaki bir pozisyonla ilgili başlamak istiyorum. Çünkü bu maçta Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasında yaşanan gelişmeler, açıklamalar, yorumlar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Bu hareketin önemine binaen, bu açıklamaya ihtiyaç duyduk. Şu anda geldiğimiz noktada görünen odur ki MHK Başkanı Lale Orta, başında bulunduğu kurumun görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bunu gerek Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamalarda, gerekse spor kanalında yaptığı açıklamalarla şahitolduk. Maalesef bu açıkamaların sebebiyle ilgili TFF'den ne başkan ne de yönetim kurulu üyelerinden kimse yorum yapmamış, sessiz kalmışlardır. Demek sayın Lale Orta ve TFF aynı fikirdedir ve Orta da onların sözcülüğüne soyunmuştur."

"Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Konyaspor maçında haber aldık. O sırada basın mensuplarıyla yaptığım konuşmada da buna inanmak istemediğimi belirttim. Bunun gerçek olmadığını düşündük. MHK'nin görev ve yetkileri talimatlarla belirlidir. Görev ve yetkileri arasında basın kuruluşlarına müdahale etmek yoktur. Bundan daha da vahimi yönetim kurulu kararı olmadan çıkartılamayacak bir VAR videosunun, VAR odasından çıkartılmasıdır. Demek ki VAR odasında gösterilmesi ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada MHK başkanı istediği görüntülere karar veriyor, istediği görüntüleri yayınlıyor."

"Bir kişi hem savcı hem hakim olamaz. Burada sayın MHK başkanı hem savcılığa hem hakimliğe adaleti dağıtan kişi rolüne soyunmuştur, bunu kabul etmiyoruz."

"Deliller herkese açık olmalı, herkes hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine, durumu normalleştirmeye çalışarak, daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımışız oluruz. Adaletten vazgeçerseniz, tarafsızlığınıza kaybedersiniz. MHK en tarafsız olması gereken kurumlardan biridir. Bu kurumun başkanı arka kapıdan bulduğu çözümlerle, gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletiyle hepimize örnek olması gerekir. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti. Sayın Lale Orta ise EYT'den istifa ettiğini söyledi."

"TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?"

"Rakibimizin maçında hakem elini kırmızı karta götürüp, sonra vazgeçiyor. Bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyretti. Buna nasıl müsaade edilir? Bu konu daha önceki Federasyon ile de gündeme geldi. Burada hakem tayinlerinin bir algoritma çerçevesinde yapıldığı konusunda bizi ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?"

"Kırmızı kart gösterilmesi gereken bir pozisyonda, kim müdahale ediyor da hakemin hareketi değişiyor? Yan hakem mi müdahale ediyor, VAR mı? Kimse anlamış değil. Rashica'ya yapılan penaltı değil, Alanyaspor maçında penaltı. Sivasspor maçında herkesin hata olduğunu kabul ettiği bir pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan bir mağduriyet çıkarma peşindeler. Alanyaspor maçının 21. dakikasında oyuncularının kırmızı kart görmesi gerekiyor. Uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynanacak maç. Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar."

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