Fenerbahçe'nin eski basketbolcularından Ekpe Udoh sakatlandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Ekpe Udoh, Virtus Bologna forması ile çıktığı maçta sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2021 Pazartesi, 11:32
Fenerbahçe'nin eski basketbolcularından Ekpe Udoh sakatlandı
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2017'deki Euroleague şampiyonluğunda Final Four MVP'si de seçilen Ekpe Udoh, bugünlerde İtalyan takımı Virtus Bologna forması giyiyor.

Geçtiğimiz günlerde Virtus Bologna ile Derthona takımları arasında oynana Süper Kupa mücadelesinde bloğa kalktığı bir pozisyonda faul çizgisindeki reklam alanlarına ters basan Udoh, bir süre yerde kalmıştı.

Virtus Bologna takımından yapılan açıklamada patellar tendonun tamamen yaralandığını gösteren enstrümantal muayenelerden geçtiğini duyuruldu. Ekpe Udoh'un, bu tetkikler sonucunda ameliyat olması gerekecek.



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