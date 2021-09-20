Fenerbahçe'nin eski basketbolcularından Ekpe Udoh sakatlandı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 11:32

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 2017'deki Euroleague şampiyonluğunda Final Four MVP'si de seçilen Ekpe Udoh, bugünlerde İtalyan takımı Virtus Bologna forması giyiyor.

Geçtiğimiz günlerde Virtus Bologna ile Derthona takımları arasında oynana Süper Kupa mücadelesinde bloğa kalktığı bir pozisyonda faul çizgisindeki reklam alanlarına ters basan Udoh, bir süre yerde kalmıştı.

Virtus Bologna takımından yapılan açıklamada patellar tendonun tamamen yaralandığını gösteren enstrümantal muayenelerden geçtiğini duyuruldu. Ekpe Udoh'un, bu tetkikler sonucunda ameliyat olması gerekecek.



