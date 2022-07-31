Fenerbahçe'nin gündemindeki Andrea Belotti Roma'ya transfer oluyor

31 Temmuz 2022 Pazar, 17:29

Adı transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İtalyan forvet Andrea Belotti'nin yeni takımı belli oluyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Torino ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Belotti, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'ya transfer olabilir.

MOURINHO FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

Haberde, özellikle Fransız ekipleri Nice ve Monaco'nun kendisine finansal olarak daha iyi teklifler yapmasına karşılık Belotti'nin, Mourinho faktöründen dolayı Roma'yı kabul ettiği belirtildi.

2015 yılından bu yana Torino'da forma giyen 28 yaşındaki Belotti, Torino formasıyla çıktığı 251 resmi maçta 113 gol kaydetmeyi başarmıştı.