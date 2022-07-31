Marek Hamsik: "Yeni bir Trabzonspor geliyor"
Trabzonspor'da Marek Hamsik, Sivasspor'u mağlup ettikleri Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da yıldız oyuncu Marek Hamsik, Sivasspor'u mağlup ettikleri Süper Kupa maçı sonrası konuştu.
Yeni sezona kupayla başladıklarını söyleyen Hamsik, "Evet kupayla bitirmek önemliydi. Yeni sezona da kupayla başladık. Zorlu bir maç sonrasında kupayı kazandık." açıklamasını yaptı.
Yıldız oyuncu son olarak, "Çok zorlu bir kamp dönemi geçirdik. Şu anda formdayız. Yeni sezona yüzde yüz hazır olacağız. Hazırlık maçlarında istediğimiz sonucu alamadık. Fakat; yeni sezonda yeni bir Trabzonspor ile karşınızda olacağız." şeklinde konuştu.
Video Haberler
- ODTÜ'lülerden rektörlük önünde protesto
- 'Ankapark'ı çürüttü' iddialarına yanıt verdi
- Trabzon sabaha kadar uyumadı!
- '50-55 km daha fazla yüzmüş olabilirim'
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'
- 'Tarihi eserleri' satmaya çalışırken yakalandılar
- 'Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz'
- Sayan'dan yeni 'silah' açıklaması
- 'Devletin geleceği tehlikede'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Oyunun ikinci perdesi Ankara'da oynanıyor'
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- AKP ve CHP oylarında büyük değişim
- Çok konuşulacak Merkez Bankası iddiası
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Fındık alım fiyatını açıkladı, Terzi Fikri'yi hedef aldı