Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:36

Güncelleme: 29.12.2023 - 17:36

Avrupa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Fenerbahçe, transfer döneminin açılmasıyla yıldız isimlerle görüşmelere başladı. Son olarak adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isim Anthony Martial'ın kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Fenerbahçe'nin gündemindeki Anthony Martial kimdir, kaç yaşında? Anthony Martial nereli? Anthony Martial hangi takımda oynuyor?

ANTHONY MARTİAL KİMDİR?

Anthony Martial 5 Aralık 1995 tarihinde Fransa'da dünyaya gelmiştir. Massy, Essonne'da dünyaya gelen Martial, futbol kariyerine; 2001 yılında Paris'te yer alan CO Les Ulis'de başladı Martial, 12 yaşındayken Manchester City tarafından da denenmeye alındı. Martial, 2009 yılında 14 yaşındayken Lyon futbol akademisine katıldı. Lyon U-17 formasıyla ikinci sezonunda 21 maçta 32 gol attı ve bu performansıyla, Slovenya'da düzenlenen 2012 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası için Fransa U-17 kadrosuna dahil edildi. Martial, kariyerindeki ilk maçına; 6 Aralık 2012 tarihinde Avrupa Ligi mücadelesinde 2-0 kazandıkları maçta Hapoel Ironi Kiryat Shmona karşısında Yassine Benzia'nın yerine oyuna girerek çıktı. İlk Ligue 1 maçına ise; 3 Şubat 2013 tarihinde 3-1 kaybettikleri maçta Ajaccio karşısında Raşid Gezzal'ın yerine oyuna girerek çıktı.



ANTHONHY MARTİAL'İN KARİYERİ NE?

Martial, kariyerine CO Les Ulis takımında başladı ve sonra Lyon'da profesyonel oldu. 2013 yılında Monaco'ya 6 milyon € karşılığında transfer oldu. Monaco'da iki yıl oynadıktan sonra, 2015 yılında Manchester United'a 36 milyon £ karşılığında transfer oldu ve bir genç futbolcu için ödenen en yüksek ücret olarak kabul edildi. Manchester United forması altındaki ilk maçta gol atmayı başardı ve Premier League Ayın Futbolcusu ödülünü Eylül ayında kazandı.

