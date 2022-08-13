Fenerbahçe'nin Maxi Gomez ile anlaştığı iddia edildi
Fenerbahçe'nin forvet transferinde gündemde olan isimlerden Maxi Gomez'in Valencia'dan ayrılıp sağlanan anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe ile bir ön protokole imza attığı iddia edildi.
Fenerbahçe, forvet transferinde sonuca ulaşmaya hazırlanıyor. Michy Batshuayi, Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth, Andrea Belotti gibi isimlerin gündeme geldiği sarı-lacivertlilerde Maxi Gomez transferinin bitmek üzere olduğu aktarıldı. İspanyol basını, anlaşmanın sağlandığını belirtti.
İMZAYI ATTIĞI İDDİA EDİLDİ
İspanya'da Valencia bölgesinin yerel televizyon ve radyo kanalı A Punt, Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye transferinin bittiğini aktardı. İspanyol kulübü ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanan tutar konusunda bir bilgilendirmeye yer verilmedi.
Valencia'da Jasper Cillessen sonrası Maxi Gomez ile birkaç gün içinde ikinci ayrılığın gerçekleştiği ifade ediliyor.
2019'da Celta Vigo'dan 14.5 milyon Euro'ya transfer edilen Maxi Gomez, Valencia forması altında çıktığı 105 maçta 22 gol, 15 asistlik skor katkısı sağlamıştı.
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