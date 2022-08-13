Trabzonspor'a Edin Visca şoku! Ne kadar süre sahalardan uzak kalacak?
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 1-0 kazanılan Atakaş Hatayspor maçı sonrası Edin Visca'nın durumuyla ilgili konuştu. Avcı, "Minimum 3-4 ay konuşuluyor" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşan Trabzonspor'un sol kolundan sakatlanan oyuncusu Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldi.
Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlandıktan sonra Boşnak futbolcu, ambulans ile Medical Park Yıldızlı Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan kontrollerinde oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi.
'3-4 AY KONUŞULUYOR...'
Maç sonrası oyuncunun durumuyla ilgili konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunlar kazanılır, kaybedilir. Futbolcuların sakatlıkları daha üzücü. Edin çok iyi bir profesyonel. Gerçek bir takım oyuncusu. Kolunda kırık var. Süreyi doktor olmadığım için söyleyemem ama minimum 3-4 ay konuşuluyor" açıklamasını yaptı.
Bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının 40. dakikasında sakatlanan Edin Visca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat ise şunları kaydetti:
"Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır."
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