Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
Hollanda ekibi Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'n play-off turundaki rakibi belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde, Riga'yı saf dışı bırakan Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçlar 24, ikinci maçlar 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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