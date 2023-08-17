Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

Hollanda ekibi Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 22:04
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'n play-off turundaki rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Maribor'u elemesi halinde, Riga'yı saf dışı bırakan Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçlar 24, ikinci maçlar 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


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