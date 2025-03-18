Fenerbahçe'ye Çağlar ve Diego Carlos'dan müjdeli haber!
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un kısa sürede takıma katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada stoperlerine kavuşacak. Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'un kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.
Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan futbolcuların 10 gün içinde takıma katılması bekleniyor.
İsmail Yüksek ve Levent Mercan, sakatlıklarını atlattı. İki futbolcu da, Reeder Samsunspor maçının kadrosunda yer aldı. İsmail Yüksek milli takıma çağrıldı, Levent Mercan ise çalışmalarını Samandıra'da sürdürüyor.
ÇAĞLAR VE DIEGO CARLOS
Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'tan da iyi haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rangers maçının 16'ncı dakikasında sakatlanan Çağlar, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Tedavisi süren 28 yaşındaki futbolcunun milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma katılacağı öğrenildi.
Ara transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos ise bireysel çalışmalarına başladı. 3 maçta 89 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcunun, Sipay Bodrum Futbol Kulübü karşılaşması kadrosuna alınması bekleniyor.
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