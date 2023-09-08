Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber: Dönüş tarihleri belli oldu!
Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun milli ara sonrası hazır hale gelmesi bekleniyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Kadıköy'deki Twente maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, rövanşta ve ligdeki Ankaragücü müsabakasında forma giyememişti.
Sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu'nun geri dönüş tarihi de belli oldu.
MİLLİ ARA SONRASI HAZIR HALE GELECEK
Bir aksilik yaşanmaması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun milli ara sonrası hazır hale geleceği öğrenildi.
EMRE MOR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Öte yandan Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Emre Mor saha çalışmalarına başladı.
Miha Zajc takıma katılırken, Umut Nayir'in de sakatlığının kısa süre içerisinde geçmesi bekleniyor.
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