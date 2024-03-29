Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan dev talip: 'Astronomik ücret' iddiası!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in radarında olduğu iddia edildi. İngiliz ekibinin milli futbolcu için astronomik bir ücreti gözden çıkarması gerektiği söylendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:26
Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa'dan dev talip: 'Astronomik ücret' iddiası!
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Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun gelecek yaz Avrupa'ya transfer olması beklenirken, sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Arsenal'in de bulunduğu ileri sürüldü.

ARTETA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Football London'ın haberine göre; İngiliz takımının teknik direktörü Mikel Arteta, Oleksandr Zinchenko ve Takehiro Tomiyasu'nun sık sık sakatlık yaşaması nedeniyle sol beke takviye yapmak istiyor.

Haber detayında, Arteta'nın gündeminde olan Ferdi'nin form durumunun yüksek seviyede olduğu ve bu nedenle Fenerbahçe'nin, futbolcusunu satma konusunda isteksiz olabileceği vurgulandı.

Sözleşmesinin bitimine iki yıl olan 24 yaşındaki oyuncunun transferi için "astronomik bir ücret" gerekeceği ileri sürüldü.

Bu arada Ferdi için Napoli'nin de devrede olduğu iddia edildi.


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