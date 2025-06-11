Fernando Muslera, İstanbul'dan ayrıldı!

Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden Muslera, basın mensuplarını atlatarak görüntü alınmasına izin vermedi.

Türkiye'de 14 sezonu geride bırakan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

MUSLERA'DAN PAYLAŞIM

Muslera, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Deneyimli futbolcu, "Veda etmiyorum çünkü Galatasaray benim evim" ifadelerini kullandı.

Muslera'nın paylaşımı şu şekilde:

"Adanmış Bir Hayatın Hikayesi

Galatasaray'a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim:

"Galatasaray'a efsane olmaya geldim."

Bu, en başında bir hayaldi. Ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım.

Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikâyeye dönüştürmek için yaşadım.

Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum:

Sözümü tuttum.

Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki?

Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy'deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubandını taktığım ilk maç, Beşiktaş'a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız...

Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısız zafer ve 19 kupa...

Ben, Nestor Fernando Muslera...

Galatasaray'a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim.

Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum.

Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle..."