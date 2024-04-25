Fernando Muslera, milli takımdan emekli oldu

Uruguay Milli Takımı, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 19:22
Fernando Muslera, milli takımdan emekli oldu
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Uruguay Milli Takımı, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.

Milli takımın resmi hesabından yapılan açıklamada; "Nando, adın 133 maç, 4 Dünya Kupası ve 2011 Copa America zaferinin ardından Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi. Teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Uruguay Milli Takımı ile 133 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 135 gol görürken, 54 maçta kalesini gole kapattı. Muslera, Uruguay Milli Takımı ile 2011 yılında bir Copa America şampiyonluğu da yaşadı.



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