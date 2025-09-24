FIFA'dan 2030 Dünya Kupası için tarihi hamle!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 14:09:00
FIFA, turnuvanın 100. yılında düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'nı 64 takımla oynatma ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi.

FIFA, Fas, İspanya ve Portekiz'in ev sahipliğini yapacağı 2030 Dünya Kupası ile ilgili tarihi bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi.

The Athletic'in haberine göre; FIFA, 2030 Dünya Kupası'nı 64 takımla oynatma ihtimalini değerlendiriyor.  

Aktarılan bilgiye göre, FIFA Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) Dünya Şampiyonası'nda katılımcıların sayısının artırılmasıyla ilgili teklifini destekleyecek. Bu kararla şampiyona katılımcılarının sayısı rekor seviyeye ulaşacak.

Böylece, turnuvanın formatı da değişecek. Dünya Şampiyonasında toplam 16 grup olacak ve her grupta dört takım yer alacak. Play-off aşamasına ise her gruptan en iyi iki takım bilet kazanacak.

Turnuvanın 100. yılı sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay, turnuvadaki ilk maçlarını kendi evinde oynayacaklar.

