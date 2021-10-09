FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri'nde Feghouli şov yaptı
FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri'ne Türkiye liglerinde oynayan isimler dalga vurdu.
FIFA Dünya Kupası 2022 Afrika Elemeleri ikinci turunda 3 grupta 6 maç oynandı.
Cezayir'in Nijer'i 6-1 yendiği maçta Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli de ilk 11'de oynadı ve bir gol attı. Galatasaraylı oyuncu yıldızlaştı.
Fildişi Sahili'nin Malavi'yi 3-0 yendiği maçta DG Sivasspor futbolcusu Max Gradel de bir gol kaydetti.
Afrika Elemeleri ikinci turunda günün alınan sonuçları şu şekilde:
A Grubu:
Cezayir-Nijer: 6-1
Cibuti-Burkina Faso: 0-4
D Grubu:
Malavi-Fildişi Sahili: 0-3
Kamerun-Mozambik: 3-1
F Grubu:
Angola-Gabon: 3-1
Mısır-Libya: 1-0
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