Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti ve ikide iki yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.
İlk maçta Güney Kore'yi set vermeden geçen Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da 3-1 yendi ve ikide iki yaptı.
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 24-26 SIRBİSTAN
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 SIRBİSTAN
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-15 SIRBİSTAN
4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın malvarlığı Resmi Gazete'de yayımlandı
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Yeni kabinede Soylu, Akar ve Çavuşoğlu'na veda!
- Kılıçdaroğlu ilk kez yanıtladı: İstifa edecek mi?
- İYİ Partili Erdem'den Millet İttifakı açıklaması
- Trabzonspor'dan ilk transfer hamlesi!
- 'İYİ Parti'nin ısrarı 15-20 milletvekiline mâl oldu'
- CHP değişimi başlatıyor!