Filenin Sultanları'ndan ikide iki!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 22:14

Güncelleme: 01.06.2023 - 22:14

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.

İlk maçta Güney Kore'yi set vermeden geçen Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da 3-1 yendi ve ikide iki yaptı.

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 24-26 SIRBİSTAN

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 SIRBİSTAN

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-15 SIRBİSTAN

4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN