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Filenin Sultanları'ndan ikide iki!

FIVB Milletler Ligi'nde mücadele eden olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti ve ikide iki yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 22:14
Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.

İlk maçta Güney Kore'yi set vermeden geçen Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da 3-1 yendi ve ikide iki yaptı.

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 24-26 SIRBİSTAN

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 SIRBİSTAN

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-15 SIRBİSTAN

4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-21 SIRBİSTAN


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