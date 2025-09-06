Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 11:05:00
Haber Merkezi
Formula 1, 16. yarışı ile devam ediyor. Hollanda GP ardından takımlar ve pilotlar İtalya GP'de mücadele edecek. Peki, Formula 1 İtalya sıralama turları ve yarış ne zaman, saat kaçta? F1 İtalya GP hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıra İtalya Grand Prix'si olacak. 53 tur atacak F1 pilotları, podyuma çıkmak için nefes kesen bir yarış sergileyecekler. Peki, Formula 1 İtalya sıralama turları ve yarış ne zaman, saat kaçta? F1 İtalga GP hangi kanalda yayınlanacak?

FORMULA 1 İTALYA GP NE ZAMAN?

Formula 1 İtalya Grand Prix'inin antrenman seansları 5 Eylül saat 14:30 ve 18:00'de, 6 Eylül 13:30'da olacak. Sıralama turları ise 6 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'de gerçekleşecek.

İtalya GP yarışı ise 7 Eylül Pazar günü saat 16:00'da yapılacak.

İtalya'da 5,7 kilometrelik pistte 53 tur yapılacak İtalya Grand Prix'inde ilk 3 merakla bekleniyor

F1 HOLLANDA GP KİM KAZANDI?

  1. Oscar Piastri (Avustralya): 309
  2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
  3. Max Verstappen (Hollanda): 205
  4. George Russell (Büyük Britanya): 184
  5. Charles Leclerc (Monako): 151

Bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren pilotu Oscar Piastri 7, Lando Norris 5, Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyet elde etti.

