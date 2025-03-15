Formula 1'de ilk sıralama turlarına McLaren damgası

Formula 1'in ilk sıralama turlarında ilk çizgiyi McLaren kapattı. Diğer tüm takımlar çok geride kalırken en büyük şoku ise Ferrari yaşadı.

Formula 1'de ilk sıralama turlarına McLaren damgası
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:58

Formula 1'de sezonun ilk grand-prix'si Avustralya öncesi sıralama turlarına McLaren damgasını vurdu.

Pole pozisyonunu McLaren'den Lando Norris alırken, ikinci sırada Oscar Piastri yer aldı. Son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü sırayı alabildi.

İki McLaren arasındaki fark 0.084 saniye olurken, Norris ile Verstappen arasındaki fark ise 0.385 oldu.

Mercedes'ten George Russell dördüncü sırayı aldı. Sıralamaların sürprizi isa VCARB'dan Yuki Tsunoda'nın 5. sırayı alması oldu.

Williams'lardan Alex Albon 6, Carlos Sainz ise 10. sırayı aldı.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 7 ve 8. oldu. Ferrariler, Norris'in 0.659 saniye ve 0.877 saniye gerisinde kalarak şok yaşadılar.


Etiketler: #formula 1 #sıralama turları #McLaren
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler