Formula 1'de ilk sıralama turlarına McLaren damgası

Yayınlanma: 15.03.2025 - 10:58

Güncelleme: 15.03.2025 - 10:58

Formula 1'de sezonun ilk grand-prix'si Avustralya öncesi sıralama turlarına McLaren damgasını vurdu.

Pole pozisyonunu McLaren'den Lando Norris alırken, ikinci sırada Oscar Piastri yer aldı. Son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü sırayı alabildi.

İki McLaren arasındaki fark 0.084 saniye olurken, Norris ile Verstappen arasındaki fark ise 0.385 oldu.

Mercedes'ten George Russell dördüncü sırayı aldı. Sıralamaların sürprizi isa VCARB'dan Yuki Tsunoda'nın 5. sırayı alması oldu.

Williams'lardan Alex Albon 6, Carlos Sainz ise 10. sırayı aldı.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 7 ve 8. oldu. Ferrariler, Norris'in 0.659 saniye ve 0.877 saniye gerisinde kalarak şok yaşadılar.