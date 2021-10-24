Formula'da Bottas, Russell ve Vettel'e ceza
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesin üç pilot grid cezası aldı.
Formula 1'de sıradaki durak olan Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde "şimdilik" üç pilota motorlarında yapılan değişiklik sebebi ile ceza verildi.
Buna göre Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas 5 sıra ceza alırken, sırasıyla Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel ve Willaims'tan önümüzdeki sezonun Mercedes pilotu George Russell da en arka sıradan başlama cezası aldı.
Formula 1 kurallarına göre takımlar, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda motorlarda belirli bir sayıda değişiklik yapabiliyor. Bundan sonrasında yapılan değişikliğe göre 5 sıra, 10 sıra ya da en arka sıra cezası alabiliyor.
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