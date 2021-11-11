Formula'da Verstappen, Bottas'ı Mercedes patronuna karşı savundu
Max Verstappen, Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'ün Valtteri Bottas hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Formula 1'de geçtiğimiz hafta Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın en önde başlamasına rağmen Red Bull pilotu Max Verstappen'in kazandığı Meksika Grand Prix'sinin yankıları sürüyor.
Henüz yarışın başında ilk virajda iki Mercedes'i sollayıp ilk sıraya yerleşen ve liderliği bir daha bırakmayan Verstappen'in bu durumu için Mercedes takım patronu Toto Wolff "Bottas ona geçmesi için koca bir alan bıraktı." demiş ve kendi pilotu olan Bottas'ı eleştirmişti.
Verstappen ise Bottas'ı savundu. "Bottas'ı suçlamak işin kolayına kaçmak." diyen Hollandalı pilot, "Ben oradayken Bottas bir araçlık boşluk bırakmak zorunda yoksa ceza yerdi. Toto'nun ne anlatmaya çalıştığını bilmiyorum. Bottas'ı suçlamak çok kolay ama bence bu işin kolayına kaçmak." şeklinde konuştu.
Kaynak: NTV Spor
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