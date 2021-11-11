Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İşte kararı!
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile arasında sorunlar olduğu öne sürülen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in temsilciliğini yürüten Dr. Erkut Söğüt, önemli açıklamalar yaptı.
Mesut Özil başta olmak üzere Cenk Tosun, Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız oyuncuların temcilciliğini yürüten son olarak Sinan Gümüş'ü de Family&Football şirketine dahil eden Dr. Erkut Söğüt, medyaya açıklamalarda bulundu. .
Mesut Özil’le ilgili dedikodulara kulak asmadıklarını kaydeden Söğüt, "Asılsız iddialar hep var. Tekrar ediyorum, Mesut kontrat süresinin sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak. Hatta sonrasında mümkünse yine Fenerbahçe kulübü için hizmet edecek" diye konuştu.
Kaynak: NTV Spor
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