Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa, EURO 2024 son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları üçüncü gün heyecanıyla devam ediyor.
EURO 2024 son 16 turunda Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.
FRANSA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
FRANSA - BELÇİKA HANGİ KANALDA?
Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.
Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
GRUP PERFORMANSLARI
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi.
Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
Romanya, Slovakya ve Ukrayna ile E Grubu'nda yer alan Belçika ise tüm takımların 4 puan topladığı grupta 2. sırada yer alarak bir üst tura çıktı.
Belçika, grubunda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 2 gol atıp 1 gol yedi.
ARALARINDA 76. RANDEVU
Fransa ile Belçika, 76. kez kozlarını paylaşacak.
İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe
Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio
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