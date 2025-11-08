Fransa'da Marsilya, maç fazlasıyla zirveye kuruldu

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Olimpik Marsilya ile Brest karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Marsilya, 3-0'lık skorla kazandı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Angel Gomes, 33. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 82. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti.
Ligde 2 hafta aradan sonra kazanan Marsilya, 1 maç fazlasıyla 25 puanla PSG'nin 1 puan önünde liderliğe yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Brest, 10 puanda kaldı.
Marsilya, milli aradan sonra Nice deplasmanına gidecek. Brest ise sahasında Metz'i konuk edecek.