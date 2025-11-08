Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransa'da Marsilya, maç fazlasıyla zirveye kuruldu

Fransa'da Marsilya, maç fazlasıyla zirveye kuruldu

8.11.2025 22:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fransa'da Marsilya, maç fazlasıyla zirveye kuruldu

Olimpik Marsilya, sahasında ağırladığı Brest'i 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla Ligue 1'de yeni lider oldu.

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Olimpik Marsilya ile Brest karşı karşıya geldi. Velodrome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Marsilya, 3-0'lık skorla kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Angel Gomes, 33. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 82. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang kaydetti.

Ligde 2 hafta aradan sonra kazanan Marsilya, 1 maç fazlasıyla 25 puanla PSG'nin 1 puan önünde liderliğe yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Brest, 10 puanda kaldı.

Marsilya, milli aradan sonra Nice deplasmanına gidecek. Brest ise sahasında Metz'i konuk edecek.

İlgili Konular: #Fransa Ligue 1 #marsilya #Brest