Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Rusya'ya yönelik talepte bulundu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemesi sonrasında spor camiasından tepkiler gelmeye devam ediyor.
Fransız Le Parisien gazetesine demeç veren Noel La Graet, Rusya'nın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istediğini ancak bu konuyu diğer federasyonlarla henüz görüşmediğini belirtti.
Sporun halkları birleştirmeyi ve gerilimi düşürmeyi sağladığını ifade eden Le Graet, spor ve özellikle futbol dünyasının Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında tarafsız kalamayacağını kaydetti.
Le Graet, "Polonya, 24 Mart'ta Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemiyor. Fransa, bu durumda olsaydı ne yapardı?" sorusuna, "Çok basit. Çok uzun düşünmeye gerek yok. Hiç gitmezdik. Mevcut dramatik şartlarda, bu ülkeye karşı futbol oynayabileceğimizi nasıl düşünebiliriz?" yanıtını verdi.
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