Kuzeyboru maç gelirini Ukrayna'ya gönderecek

27 Şubat 2022 Pazar, 16:51

Kuzeyboru Spor Kulübü, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile yapacakları maçın tüm gelirlerinin Ukrayna halkına gönderileceğini açıkladı.

Ayrıca Kuzeyboru yönetimi, alınan kararla 150 bin Türk Lirası'nın Ukrayna halkına bağışlanacağını bildirildi.

Kuzeyboru Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, kulübün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı altındaki Ukrayna halkının yanında olduğu belirtildi.

Ukrayna halkının yaralarını sarmak ve destek olmak için kampanya düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sultanlarımızın bu akşam oynayacağı Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasının tüm gelirlerini ve kulüp yönetim kararı ile de 150 bin lirayı, Aksaray halkı ve kulübümüz adına, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısından zarar gören Ukrayna halkının yaralarını sarmak ve destek olmak için bağışlıyoruz. 'Savaşa hayır' diyor, işgal altındaki masum Ukrayna halkının yanında olmak adına herkesi destek vermeye davet ediyoruz."