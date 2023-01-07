Fransa Milli Takımı'nda Didier Dechamps kararı! 14 yıl ayrıntısı...
Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps ile yola devam kararı alındı. 2012'de göreve getirilen 54 yaşındaki Dechamps, sözleşmesini tamamlarsa 14 yıl Fransa'yı çalıştırmış olacak.
Fransa Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı.
Fransa Futbol Federasyonu, 54 yaşındaki Deschamps ile Haziran 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Didier Dechamps
Milli takımın başına 2012'de geçen Fransız çalıştırıcı, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020-21 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Fransa'yı 2016 Avrupa Şampiyonası ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da finale taşıdı.
Deschamps yönetimindeki Fransa Milli Takımı, 139 maçta 89 galibiyet, 28 beraberlik ve 22 mağlubiyetlik performans sergiledi.
14 YIL ARALIKSIZ...
2012'de göreve getirilen 54 yaşındaki teknik direktör sözleşmesini tamamlarsa aralıksız 14 yıl Fransa'yı çalıştırmış olacak.
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