Son dakika: Beyoğlu saldırısı sebebiyle ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi belli oldu
Son dakika... Beyoğlu'nda düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının 14 Şubat Salı günü oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak" ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'in 13.haftasında oynanması planlanan 13 Kasım 2022 tarihindeki Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
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