Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps: 'Fas sürpriz takım değil'
Fransa Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde eledikleri İngiltere mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Deschamps, yarı finaldeki rakipleri Fas Milli Futbol Takımı hakkında, "Fas takımı takdiri hak ediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın hocası Didier Deschamps, İngiltere'yi eledikleri çeyrek final maçı sonrası açıklamada bulundu.
Deschamps çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Çok büyük bir maç oldu. Önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımın performansının üst seviyesinde olduğunu görmek beni mutlu etti. Oyun anlayışımızı sürdürerek Fas maçına çıkacağız" diye konuştu.
Rakipleri Fas'ın artık sürpriz takım olmaktan çıktığını belirten Fransız hoca "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki artık yaptıkları şey sürpriz değil" açıklamasını yaptı.
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