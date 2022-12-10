Dünya Kupası'nda yaşamını yitiren gazetecinin kardeşinden önemli iddia

10 Aralık 2022 Cumartesi, 16:51

Gökkuşaklı tişört giydiği için alıkonan ABD'li gazeteci Grant Wahl, dün Arjantin-Hollanda maçı sırasında hayatını kaybetti.

48 yaşındaki gazetecinin, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki müsabakayı izlerken aniden fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dünya Kupası'nı organize eden Katarlı yetkililer, Wahl'ın hastalandığını ve önce stadyumda tedavi gördüğünü daha sonra da hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Wahl'ın resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken, kardeşi Eric Wahl ise gazetecinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Instagram hesabından paylaştığı videoda Eric, gey olduğunu ve kardeşinden LGBT topluluklarını temsilen gökkuşağı renkli tişörtü giymesini kendisinin istediğini belirtti.

Kardeşinin bir sağlık sorunu olmadığını ve tişörtü giydikten sonra ölüm tehditleri aldığını ileri süren Eric, "Onun öldürüldüğünü düşünüyorum. Yardımınızı istiyorum" dedi.

Wahl, 22 Kasım'da yapılan ABD-Galler maçına gökkuşağı renkli tişört giydiği gerekçesiyle alınmamıştı. Gazeteci, güvenlik görevlileri tarafından 25 dakika alıkonduğunu ve yaşadıklarını Twitter'dan paylaştığı için cep telefonunun elinden alındığını öne sürmüştü. Wahl'ın daha sonra tişörtüyle stadyuma girmesine izin verilmişti.

Wahl'ın eşi Celine Gounder, ölüm haberini duyunca şoke olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da Wahl'ın ailesiyle yakın iletişimde olduklarını bildirdi.