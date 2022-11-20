Fransa'dan Karim Benzema açıklaması
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlanan Karim Benzema yerine kadroya yeni birini çağırmayacağını söyledi.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek Karim Benzema'nın yerine futbolcu davet etmeyecek.
Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Kaliteli bir kadromuz var. Saha içinde ve dışında yaptıkları her şeyde birlik içindeler. Onlara güveniyorum" diye konuştu.
Milli takıma başka bir futbolcu çağırmayacağını belirten Deschamps, "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz" ifadesini kullandı.
Fransa'nın cumartesi günü antrenmanında kalçasından sakatlanan 34 yaşındaki Benzema'nın yapılan kontrollerin ardından turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.
1978 yılından bu yana ilk kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün son sahibi, Dünya Kupası'nda sahaya çıkamayacak.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.
Fransız teknik direktörün, Benzema'nın yerine Olivier Giroud ya da bu sezon 23 maçta 8 gol atan Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani'ye şans vermesi bekleniyor.
D Grubu'nda yer alan Fransa, salı günü ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.
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